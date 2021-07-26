Уфимка потеряла полтора миллиона рублей, ответив на один звонок

Женщина сделала все, как он сказал, и потеряла крупную сумму. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В МВД Башкирии рассказали об очередном факте мошенничества. На этот раз на уловки злоумышленников попалась 42-летняя женщина, которая из-за своей доверчивости потеряла полтора миллиона рублей.

На ее телефон позвонил незнакомый номер, мужчина на другом конце трубки представился работником банка. Он предложил ей рефинансировать кредит и убедил перевести имеющиеся сбережения на безопасный счет, предоставленный якобы «службой безопасности».

Женщина сделала все, как он сказал, и потеряла крупную сумму. По данному факту возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).