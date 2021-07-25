Холоднее, чем в Сибири: температура воздуха в Башкирии опустится до +6 градусов

Даже в столице Башкирии утром в понедельник будет по-осеннему холодно – столбики термометров покажут +9 градусов тепла, будет малооблачно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало недели, как ранее писала «КП-Уфа», будет прохладным. Все из-за активного холодного фронта, который проходит через республику.

Завтра и во вторник, 26 и 27 июля, ночью похолодает до +6, +11 градусов. Ветер будет дуть северный, северо-западный умеренный.

Даже в столице Башкирии утром в понедельник будет по-осеннему холодно – столбики термометров покажут +9 градусов тепла, будет малооблачно. Это средняя температура по всему региону. К обеду воздух начнет прогреваться и отметки достигнут 23-ти градусов тепла. Это станет максимальным значением за весь день.

Такая погода сохранится в республике до конца месяца, к выходным потеплеет.