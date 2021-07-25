Хабиров рассказал, что должен уметь делать каждый мужчина

Это кебаб, мясо не отошло. Это новый опыт, и конечно, большая радость для моих родных, близких, друзей, которых я сейчас буду кормить, - говорит Хабиров.

В воскресенье, 25 июля, Радий Хабиров показал своим подписчикам, как отдыхает в свой заслуженный выходной. Глава рассказал, что должен уметь делать настоящий мужчина. По его мнению – это готовить. Сам он очень серьезно относится к готовке еды.

- Я вообще считаю, что мужчинам нужно готовить, причем и когда хорошо, и когда плохо. Готовить – это всегда хорошо, потому что ты угощаешь родных, близких, разных людей чужих. Но готовить хорошо и когда тебе плохо, потому что ты готовишь, и все мысли у тебя здесь – мозг сам находит решение из любых ситуаций, и вообще – это благое дело, - рассказывает Хабиров на опубликованном видео.

Он уверен, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом и в жизни, и в готовке. Сам он признался, что хорошо готовит плов, а готовить кебабы только учится.

- Это кебаб, мясо не отошло. Это новый опыт, и, конечно, большая радость для моих родных, близких, друзей, которых я сейчас буду кормить, - говорит Хабиров.