Стало известно, сколько водителей поймали сотрудники ГИБДД Уфы во время рейдов

Уфимцы уже не удивляются большому количеству патрульных автомобилей по пятницам и субботам.

Каждую пятницу и субботу сотрудники ГИБДД по традиции проводят массовые рейды на дорогах Уфы. Дорожные полицейские выявляют злостных нарушителей и ловят любителей выпить за рулем.

Так, по статистике, за прошедшие два дня в столице Башкирии гаишники успели проверить 500 автомобилей. Они пресекли более 40 нарушений ПДД и поймали 8 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Отметим, что водителей всегда предупреждают о предстоящих рейдах. Уфимцы уже не удивляются большому количеству патрульных автомобилей по пятницам и субботам.