В Башкирии свел счеты с жизнью 24-летний парень

Последний год молодой человек зарабатывал тем, что изготавливал полуфабрикаты на заказ, пек пироги.
Накануне в Ишимбае попрощались с 24-летним Русланом М., который 21 июля свел счеты с жизнью. Что толкнуло молодого человека на такой поступок, остается неизвестным. Друзья сами недоумевают, ведь Руслан был жизнерадостным, любил свою жизнь, работу и маму.
Последний год молодой человек зарабатывал тем, что изготавливал полуфабрикаты на заказ, пек пироги. Также оказывал услуги повара на дому. Готовить - было его любимым делом. Он содержал и себя, и свою маму, у которой инвалидность. Ее он очень любил, помогал и поддерживал.
У женщины не было средств на похороны, и собрать деньги ей помогли приятели Руслана.
- Руслан, брат, таких, как ты, единицы. Прощай и покойся с миром, - скорбят по нему близкие.
«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким погибшего.