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Происшествия25 июля 2021 13:55

В Башкирии свел счеты с жизнью 24-летний парень

Руслан М. изготавливал полуфабрикаты в своем городе
Ирина ЗИМИНА
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Последний год молодой человек зарабатывал тем, что изготавливал полуфабрикаты на заказ, пек пироги.

Последний год молодой человек зарабатывал тем, что изготавливал полуфабрикаты на заказ, пек пироги.

Накануне в Ишимбае попрощались с 24-летним Русланом М., который 21 июля свел счеты с жизнью. Что толкнуло молодого человека на такой поступок, остается неизвестным. Друзья сами недоумевают, ведь Руслан был жизнерадостным, любил свою жизнь, работу и маму.

Последний год молодой человек зарабатывал тем, что изготавливал полуфабрикаты на заказ, пек пироги. Также оказывал услуги повара на дому. Готовить - было его любимым делом. Он содержал и себя, и свою маму, у которой инвалидность. Ее он очень любил, помогал и поддерживал.

У женщины не было средств на похороны, и собрать деньги ей помогли приятели Руслана.

- Руслан, брат, таких, как ты, единицы. Прощай и покойся с миром, - скорбят по нему близкие.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким погибшего.