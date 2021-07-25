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Происшествия25 июля 2021 15:32

Следователи Башкирии проверят обстоятельства падения дельтаплана

В ЧП погиб 50-летний мужчина
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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На месте работают спасатели и правоохранители.

На месте работают спасатели и правоохранители.

По факту падения дельтаплана без мотора утром 25 июля в Учалинском районе следователи организовали доследственную проверку.

В следкоме сообщили, что сыщики организовали комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

Напомним, трагедия произошла в Учалинском районе в 5 километрах от деревни Старобайрамгулово. При крушении летательного аппарата погиб пилот – 50-летний житель Екатеринбурга. Больше в дельтаплане никого не было.

На месте работают спасатели и правоохранители.