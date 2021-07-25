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Общество25 июля 2021 12:14

Свора бездомных собак держит в страхе жителей башкирского села

Местная жительница, отчаявшись, пожаловалась Хабирову
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Со слов женщины, свора псов держит жителей села в страхе, на ее жалобы, якобы, никто не реагирует.

Со слов женщины, свора псов держит жителей села в страхе, на ее жалобы, якобы, никто не реагирует.

Жительница села Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии пожаловалась Радию Хабирову на бесхозных собак. Со слов женщины, свора псов держит жителей села в страхе, на ее жалобы, якобы, никто не реагирует.

- Свора бродячих собак ежедневно прямо в центре, скалятся, огрызаются на людей, детей страшно выпустить на улицу! Чего ждут местные власти? Не дай Бог очередного ужасного случая! – написала сельчанка.

На ее сообщение быстро отреагировали представители местной администрации. Сотрудница прокомментировала, что Большеустьикинский сельсовет еженедельно проводит рейды по определению хозяев, допустивших свободный выгул собак. Но, если псы все же встречаются, стоит самостоятельно сообщить об этом в сельсовет.