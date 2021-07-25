20-летний водитель иномарки в Башкирии устроил ДТП, в котором пострадал его товарищ

Известно, что водитель не имел водительских прав, а также находился в состоянии опьянения. Освидетельствование показало - 0,294 мг/л.

Рано утром 24 июля в Салаватском районе Башкирии на 4 км автодороги Ишимбаево-Радио произошла авария с пострадавшим.

Как рассказали в ГИБДД республики, 20-летний местный житель за рулем «Lifan X60» не справился с рулевым управлением, съехал с дороги и перевернулся.

Сам он отделался лишь испугом, в ДТП пострадал его 19-летний товарищ. Пассажира с различными травмами увезли в больницу.

Известно, что водитель не имел водительских прав, а также находился в состоянии опьянения. Освидетельствование показало - 0,294 мг/л.

Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.