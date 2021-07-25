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Здоровье25 июля 2021 10:31

Коронавирус в Башкирии на 25 июля 2021 года: умерли 729 человек

Количество заразившихся по-прежнему растет
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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К сожалению, снова выросло количество умерших – за сутки скончались еще шесть человек, и общее число составило 729.

К сожалению, снова выросло количество умерших – за сутки скончались еще шесть человек, и общее число составило 729.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минздрав Башкирии опубликовал последние данные по коронавирусу в республике. По состоянию на сегодня, 25 июля, вирус подхватили 248 человек. Всего же ковид диагностирован у 46 708 человек.

К сожалению, снова выросло количество умерших – за сутки скончались еще шесть человек, и общее число составило 729.

99 пациентов выздоровели и выписались, всего вирус победили 43 103 человека.

Ранее министр здравоохранения Максим Забелин отмечал, что ежедневно прививку делают более 24 тысяч человек по республике.