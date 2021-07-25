Коронавирус в Башкирии на 25 июля 2021 года: умерли 729 человек

К сожалению, снова выросло количество умерших – за сутки скончались еще шесть человек, и общее число составило 729. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минздрав Башкирии опубликовал последние данные по коронавирусу в республике. По состоянию на сегодня, 25 июля, вирус подхватили 248 человек. Всего же ковид диагностирован у 46 708 человек.

К сожалению, снова выросло количество умерших – за сутки скончались еще шесть человек, и общее число составило 729.

99 пациентов выздоровели и выписались, всего вирус победили 43 103 человека.

Ранее министр здравоохранения Максим Забелин отмечал, что ежедневно прививку делают более 24 тысяч человек по республике.