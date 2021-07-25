В воздухе Уфы снова обнаружили превышение трех вредных веществ

На едкий химический запах жители Уфы начали жаловаться еще с мая – поначалу это объяснили тем, что горела городская свалка.

Уфимцы продолжают жаловаться на химический запах в городе. После массовых обращений горожан в ведомства специалисты Роспотребнадзора Башкирии снова проверили качество воздуха в городе и его окрестностях в очередной раз обнаружили превышение вредных веществ.

По состоянию на 24 июля 2021 года выявлено превышение предельно-допустимой концентрации этилбензола в 1,15 раз на улице Известковая в поселке Старая Александровка Орджоникидзевского района, фенола в 1,5 раза на улице Инициативная.

Помимо этого, специалисты обнаружили, что на территории СНТ №5 Треста в Благовещенском районе ПДК превысил ксилол в 1,85 раз.

Сейчас устанавливаются источники загрязнения воздуха.

Напомним, что на едкий химический запах жители Уфы начали жаловаться еще с мая – поначалу это объяснили тем, что горела городская свалка.