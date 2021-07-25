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Происшествия25 июля 2021 8:32

В ДТП в Башкирии по вине 52-летнего водителя пострадали двое подростков и молодой парень

Авария случилась в Мишкинском районе
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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В ДТП получили травмы все, кто находился в автомобиле – сам автомобилист, две несовершеннолетние девушки 15 и 17 лет и 22-летний парень.

В ДТП получили травмы все, кто находился в автомобиле – сам автомобилист, две несовершеннолетние девушки 15 и 17 лет и 22-летний парень.

Вечером 24 июля в Мишкинском районе Башкирии на трассе Уфа-Бирск-Янаул произошла серьезная авария, в которой четыре человека пострадали.

По данным ГИБДД известно, что 52-летний житель Стерлитамака за рулем «Geely Emgrant»не справился с рулевым управлением и съехал в левый кювет, где перевернулся.

В ДТП получили травмы все, кто находился в автомобиле – сам автомобилист, две несовершеннолетние девушки 15 и 17 лет и 22-летний парень. Все они были госпитализированы. Сейчас начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия произошедшего. Был ли водитель на момент аварии пьян, не уточняется.