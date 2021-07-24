Среднесуточная температура ниже нормы: синоптики Башкирии опубликовали прогноз на следующую неделю

Отметим, что это лишь предварительный прогноз, и все может в миг измениться.

Из-за проходящего через территорию республики активного холодного фронта погода в Башкирии на следующей неделе будет прохладной. По данным Башгидрометцентра, в начале следующей недели среднесуточные температуры воздуха ожидаются ниже нормы на один-два градуса. К концу недели вернется жара, но не одна – в сопровождении сильных ливней и гроз.

По данным сервиса Gismeteo, с понедельника по четверг в Башкирии температура воздуха в среднем составит +21, +22 градуса. Существенных осадков, ливней, гроз в эти дни ждать не стоит. Лишь в некоторых районах могут пройти кратковременные дожди. Однако разгуляется ветер – его порывы усилятся до 10-12 м/с.

К концу недели обещает вернутся летняя жара. К примеру, уже в пятницу столбики термометров покажут +30 градусов. Но вместе с жарой придут грози и обильные ливни. В субботу, 31 июля, ожидается аномальная погода – весь день будет идти ливень с грозой, по предварительным данным, количество осадков составит 11,6 мм (это 11 кг воды на каждый кв.м. – Ред.). В воскресенье погода наладится, дожди отступят, ожидается штиль и 27 градусов тепла.

Отметим, что это лишь предварительный прогноз, и все может в миг измениться.