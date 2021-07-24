Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 июля 2021 19:41

Водитель иномарки в Башкирии перевернулся и влетел в столб

Он получил множественные травмы
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автомобилист выжил, но получил различные травмы, сейчас он находится в больнице.

Автомобилист выжил, но получил различные травмы, сейчас он находится в больнице.

В Миякинском районе Башкирии на автодороге Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки в полночь 24 июля произошла серьезная авария.

Как пояснили в ГИБДД, 58-летний местный житель за рулем «Renault Fluence» не справился с рулевым управлением и съехал в правый кювет, где перевернулся. После этого иномарка врезалась в электроопору.

Автомобилист выжил, но получил различные травмы, сейчас он находится в больнице.

Сотрудники ГИБДД начали разбирательство, выясняются обстоятельства и причины ДТП.

Был ли трезв мужчина на момент аварии, не уточняется.