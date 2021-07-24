Хабиров рассказал, за что его поблагодарили прохожие уфимцы

Глава подытожил, что власти работают над тем, чтобы на площади появились кафе и рестораны.

Сегодня, 24 июля, Радий Хабиров на своей странице в соцсети рассказал, за что ему благодарны уфимцы. Их глава встретил во время технической приемки улицы Советской, где шла реконструкция.

- Сегодня ко мне подошли местные жители, поблагодарили за реконструкцию и за то, что сохранили большинство лип. В первоначальном проекте старые деревья должны были срубить и заменить их на новые. Жители были категорически против этого, мы их услышали и убрали только гнилые и старые липы, - написал Хабиров.

Он отметил, что на площади еще не все доделано, но уже стало больше тротуаров для пешеходов, скверов для прогулок. Рабочие переложили коммуникации и построили ливневки. Современную зону отдыха дополнили скамейки и освещение. Глава подытожил, что власти работают над тем, чтобы на площади появились кафе и рестораны. Он уверен, что это место станет одним из любимых у уфимцев.