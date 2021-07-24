Завтра в Башкирии сохранится прохладная погода: проходит активный холодный фронт

В начале следующей недели среднесуточные температуры воздуха ожидаются ниже нормы на один-два, отметили синоптики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 25 июля, в республике ожидается ухудшение погодных условий. Как рассказали в Башгидромете, ночью и утром ожидается туман, видимость составит 500-1000 метров. Также сохранится прохладная погода – по региону проходит активный холодный фронт.

Существенных осадков не будет, лишь местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +10, +15 градусов, в северных и горных районах столбики покажут +5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +20, +25 градусов.

В начале следующей недели среднесуточные температуры воздуха ожидаются ниже нормы на один-два, отметили синоптики.