«Она так любила жизнь»: ушла из жизни одна из лучших учителей Башкирии

Резеда Рифкатовна очень любила петь и радовала коллег и сельчан своим голосом на праздниках.

В Салаватском районе Башкирии скоропостижно ушла из жизни 57-летняя Резеда Рифкатовна Губайдуллина – одна из лучших учителей республики.

Как сообщает издание «На земле Салавата», она была «Отличником образования РБ», победителем конкурсов «Лучшие учителя РФ» и «Учитель года Салаватского района». С 1986 года она работала учителем английского языка Лагеревской СОШ. Все запомнили ее любящей жизнь, свою работу и детей.

По предварительным данным, жизнь отличника образования унес коронавирус. Женщина собиралась съездить в гости к своей дочери в Петербург, но заболела.

Резеда Рифкатовна очень любила петь и радовала коллег и сельчан своим голосом на праздниках.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким учительницы.