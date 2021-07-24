В Башкирии четверть населения привилась от коронавируса

С начала прививочной кампании в регион поступило свыше 1 миллиона вакцины.

Более четверти населения Башкирии сделала прививку от коронавируса.

По состоянию на 24 июля 2021 года первый компонент вакцины от ковида получили 864 283 жителя Башкирии. Второй – 563 667 человек. А это – более четверти общего населения республики. Такие данные представил региональный Минздрав.

За минувшие сутки первым компонентом привились 12 187 человек, вторым – 17 903. С начала прививочной кампании в регион поступило свыше 1 миллиона вакцины.

Отметим, что на сегодняшний день коронавирусом заболели 46 460 человек, 249 из них – за последние сутки. Умерли шесть, всего с начала пандемии – 723.

Со слов региональных врачей, сейчас идет третья волна коронавируса, которая очень агрессивна.