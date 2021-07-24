Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 июля 2021 12:52

В Стерлитамаке подростки-вандалы разрушили скейт-парк

С просьбой починить место развлечений в администрацию обратились любители экстрима
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Многие пользователи соцсети посоветовали ребятам самим починить площадку.

Многие пользователи соцсети посоветовали ребятам самим починить площадку.

Вчера 23 июля жители Стерлитамака попросили администрацию города починить скейт-парк. Оказалось, что подростки, которые сами же катаются на скейтах, разрушили его – сделали огромную дыру на трамплине и поломали фанеру.

- Была маленькая дырка, которую без проблем можно было заделать, но дети, которые здесь катались, специально сделали огромную дыру. Просим администрацию города починить нам скейт-парк, - пожаловались местные.

Автор поста также отметил, что молодежь очень хочет развиваться в экстремальном спорте.

Многие пользователи соцсети посоветовали ребятам самим починить площадку.