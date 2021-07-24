В Стерлитамаке подростки-вандалы разрушили скейт-парк

Многие пользователи соцсети посоветовали ребятам самим починить площадку.

Вчера 23 июля жители Стерлитамака попросили администрацию города починить скейт-парк. Оказалось, что подростки, которые сами же катаются на скейтах, разрушили его – сделали огромную дыру на трамплине и поломали фанеру.

- Была маленькая дырка, которую без проблем можно было заделать, но дети, которые здесь катались, специально сделали огромную дыру. Просим администрацию города починить нам скейт-парк, - пожаловались местные.

Автор поста также отметил, что молодежь очень хочет развиваться в экстремальном спорте.

Многие пользователи соцсети посоветовали ребятам самим починить площадку.