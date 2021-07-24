На трассе Уфа-Оренбург произошло массовое ДТП

Кто из водителей спровоцировал массовое столкновение, выясняется.

Сегодня днем, 24 июля, на 118 км автодороги Уфа-Оренбург произошла серьезная авария с участием нескольких машин. По предварительным данным ГИБДД республики, на трассе столкнулись три автомобиля – «ГАЗель», «Mazda» и «Toyota RAV 4».

Удар был довольно сильный, и пассажирка последней машины пострадала, ее с травмами увезли в больницу. Других пострадавших нет.

Подробности, а также причины ДТП сейчас выясняются. На месте работают сотрудники полиции и другие службы. Кто из водителей спровоцировал массовое столкновение, выясняется.