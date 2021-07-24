За сутки от коронавируса в Башкирии умерли шесть человек

На сегодняшний день в регионе подтвердилось 46 460 случаев заражения ковидом, 249 – за последние сутки.

В Башкирии за минувшие сутки от коронавируса скончались шесть человек. Теперь число погибших от вируса составило 723 человека с начала пандемии. Такие цифры привели сегодня, 24 июля, в администрации главы республики.

На сегодняшний день в регионе подтвердилось 46 460 случаев заражения ковидом, 249 – за последние сутки. Выздоровели за минувшие 24 часа 303 пациента, всего с начала пандемии 43 004.

Отметим, что вчера Раиля Сафаргалина, заведующая инфекционным отделением центральной городской больницы Сибая, заявила, что третья волна ковида в Башкирии очень агрессивная. Молодые люди стали хуже переносить вирус, а тяжелые проявления болезни начинаются уже после нескольких часов заражения. Все дело в том, что коронавирус мутировал.