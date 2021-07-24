«Мы теперь можем все!»: певец Зайнетдин рассказал о новом этапе своей жизни

Молодожены были неимоверно счастливы – спели свою первую песню для гостей, держась за руку, и весь вечер плясали.

23 июля популярный этно-исполнитель Зайнетдин женился на своей возлюбленной Регине. Свадьба прошла в большом и светлом ресторане, а среди гостей были такие известные люди, как Айдар Галимов, Рустам Гизатуллин и Элвин Грей. Они спели свои зажигательные песни для гостей и молодых.

Свадебную церемонию провела Гузель Галимова – дочь народного артиста. Сама Гузель отметила, что уже не проводит регистрации браков, но этим молодым отказать не смогла.

Молодожены были неимоверно счастливы – спели свою первую песню для гостей, держась за руку, и весь вечер плясали. Зайнетдин же бросился в пляс под кавказскую музыку и покорил гостей своим горячим танцем.

Молодые прочитали никах, а теперь сыграли яркую свадьбу.

- Спасибо за этот день. Всем, кто разделил с нами это важное событие. Сегодня я обрел нечто большее, чем просто супругу! Мы официально создали семью. Это новый уровень, новый шаг! Это дом, куда хочется возвращаться! Это ее самые вкусные завтраки. Это мечты на двоих, поддержка. Теперь я могу все…нет…теперь мы можем все! – написал артист в своем Инстаграме.

Напомним, что этно-исполнитель в конце января 2021 года сделал предложение своей девушке Регине день ее 25-летия.

- Она сказала: «Да!». Не хочу много слов, просто хочу сказать: я очень тебя люблю! И постараюсь сделать тебя самой счастливой на свете, - поделился тогда артист.