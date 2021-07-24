Под Уфой 17-летняя девушка разбилась за рулем иномарки

Удар был такой силы, что она получила травмы, несовместимые с жизнью

В селе Сергеевка Уфимского района ночью произошла смертельная авария, в которой погибла несовершеннолетняя.

Как сообщили в ГИБДД республики, 17-летняя девушка, не имея водительского удостоверения, села за руль «Hyundai Solaris», не справилась с управлением и вылетела в кювет, где опрокинулась.

Удар был такой силы, что она получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее подруги, 18 и 19 лет, тоже пострадали и находятся в больнице.

По данному факту начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия произошедшего.