Житель Башкирии напал с ножом на брата, приревновав к нему свою возлюбленную

Гость сознался в содеянном, ранее он был судим за кражу.

В Стерлитамакском районе в селе Алатана застолье закончилось поножовщиной. Двое братьев устроили резню из-за ревности. Сейчас один находится под стражей, а второй в больнице.

Как сообщили в МВД республики, накануне в больницу с ножевым ранением живота поступил 29-летний мужчина. В ходе расследований выяснилось, что его ударил ножом 37-летний сводный брат из Учалов.

Оказалось, что подозреваемый приехал в гости к своему родственнику с возлюбленной. Они устроили застолье с выпивкой, и, немного перебрав с алкоголем, мужчина стал ревновать даму к брату. Между ними возник конфликт, он схватил нож и ударил им хозяина в живот.

Гость сознался в содеянном, ранее он был судим за кражу. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью), подозреваемый задержан.