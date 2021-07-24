Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 июля 2021 7:19

На новом Бельском мосту в Уфе перекроют полосы из-за ремонта

Запрет на движение будет действовать две недели
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мэрия просит уфимцев и гостей столицы с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и приносит извинения за возможные неудобства.

Мэрия просит уфимцев и гостей столицы с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и приносит извинения за возможные неудобства.

В столице Башкирии на две недели перекроют движение по двум полосам Бельского моста в створе улицы Воровского, сообщили в мэрии Уфы. Ограничение будет действовать с сегодняшнего дня, 24 июля, по 8 августа.

В администрации пояснили, что это связано с ремонтом асфальта – рабочие будут снимать верхний слой дорожного покрытия.

Мэрия просит уфимцев и гостей столицы с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и приносит извинения за возможные неудобства.

Напомним, что новый мост-вставка через Белую почти достроен – по нему можно будет проехать уже в октябре 2021 года, недавно объявили власти.