На новом Бельском мосту в Уфе перекроют полосы из-за ремонта

Мэрия просит уфимцев и гостей столицы с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и приносит извинения за возможные неудобства.

В столице Башкирии на две недели перекроют движение по двум полосам Бельского моста в створе улицы Воровского, сообщили в мэрии Уфы. Ограничение будет действовать с сегодняшнего дня, 24 июля, по 8 августа.

В администрации пояснили, что это связано с ремонтом асфальта – рабочие будут снимать верхний слой дорожного покрытия.

Мэрия просит уфимцев и гостей столицы с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и приносит извинения за возможные неудобства.

Напомним, что новый мост-вставка через Белую почти достроен – по нему можно будет проехать уже в октябре 2021 года, недавно объявили власти.