Следователи начали расследование гибели 5-летней девочки в Уфе

Обстоятельства смерти 5-летней девочки в Уфе намерены выяснить в региональном управлении Следственного комитета. В ведомстве сообщили о начале доследственной проверке. Предварительно известно, что ребенок погиб вследствие выпадения из окна кваритры на 15-м этаже.

– В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и семья ребенка, исследуются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, – проинформировали в пресс-службе СК.

О гибели девочки стало известно сегодня, 23 июля. Ребенок упал с окна дома по адресу Набережная реки Уфы, 25. После того как сообщение о несчастном случае поступило спасателям, на место были направлены сотрудники УГЗ и медики, однако «скорой» оставалось только констатировать смерть девочки.