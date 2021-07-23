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Происшествия23 июля 2021 18:52

На проспекте Салавата Юлаева в Уфе цементовоз протаранил четыре машины

По предварительной информации, у большегруза отказали тормоза
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: UTV

фото: UTV

Сегодня, 23 июля, на проспекте Салавата Юлаева в Уфе многотонный цементовоз протаранил сразу пять попутных автомобилей. Авария случилась недалеко от развязки на пересечении с улицей Заки Валиди, сообщил UTV.

Большегруз мчался на выезд из города и продолжил движение даже тогда, когда перед ним остановилась колонна из машин. Всего цементовоз собрал пять авто, один из которых он протащил несколько метров.

По предварительной информации, у грузовика вышла из строя тормозная система. О пострадавших в аварии не сообщается.

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В Уфе цементовоз протаранил несколько автомобилей // 23.07
В Уфе цементовоз протаранил несколько автомобилей // 23.07