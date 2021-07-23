фото: vk.com // Олег Байдин

Вчера, 22 июля, из-за сильных порывов ветра на реконструируемой Советской площади в Уфе рухнула огромная ель. Об этом в своих соцсетях сообщил бывший главный архитектор башкирской столицы Олег Байдин.

– Этот факт вызвал у меня бурю эмоций, – отметил специалист. – Сохраненные и новые насаждения как минимум нуждаются в уходе, их необходимо хотя бы поливать. А снимать в засуху по 30 см грунта и укладывать новое мощение под высыхающими деревьями – это откровенное вредительство.

Байдин добавил, что работа над реконструкцией Советской площади в Уфе застопорилась. Еще весной здесь проходил тестовый запуск нового фонтана, однако сейчас он простаивает в нерабочем состоянии.

Архитектор подытожил, что сейчас площадь совершенно непригодна как место общего пользования и отдыха горожан.

Точных сроков завершения работ на Советской площади до сих пор нет. Последний раз ее активно обсуждали, когда глава Башкирии Радий Хабиров объявил об обновлении проекта реконструкции.