«Передай маме, у меня все хорошо»: близкие ищут пропавшую 16-летнюю девушку из Башкирии

Фото: из семейного архива пропавшей

Родители 16-летней Ангелины Айдимировой из села Мишкино просят жителей Башкирии помочь в поисках пропавшей дочери. По словам родственников, девочка ушла из дома 20 июля, с тех пор о ней ничего неизвестно.

– В тот день, вечером, мы поругались, я спрятала ее телефон с банковской картой, которая была в чехле, а она взяла некоторые вещи и ушла. Поругались на бытовой почве, был совершенно небольшой конфликт из-за того, что она, как и большинство подростков, сидит в телефоне и не помогает по дому, – рассказала мама Ангелины.

Женщина также отметила, что раньше девочка никуда не уходила, и это на нее совершенно не похоже. Где может находиться подросток, родители пока что не знают, так как среди друзей и знакомых ее нет.

– Я проверяю ее страницу Вконтакте, но с того дня, что она ушла, там нет никакой информации и переписок. Только в день конфликта, она написала племяннице: «Передай моей маме, что со мной все хорошо». У нее был парень не из нашего села, с которым она переписывалась, но и у него ее нет, – сообщила мама.

Была одета: джинсы, светлые кроссовки, темная футболка, розоватый рюкзак.

Приметы: светлые волосы, голубые глаза, среднее телосложение.

В настоящий момент семья намерена обратиться в полицию, клич также брошен и в социальных сетях.

Кто знает местонахождение Ангелины Айдимировой, сообщите его, пожалуйста, по телефону:8 987 242 01 42.