Вирус мутировал и требует агрессивных методов: врач – о третьей волне COVID-19 в Башкирии

В числе симптомов чаще всего у тяжелых ковид-положительных пациентов наблюдается острая лихорадка, повышенная температура, сухой кашель и одышка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус третьей волны в Башкирии стал более агрессивным. Инфекцию хуже переносят молодые люди, а тяжелые проявления болезни могут начаться спустя несколько часов после заражения. Об этом в интервью газете «Сибайский рабочий» рассказала Раиля Сафаргалина, заведующая инфекционным отделением центральной городской больницы Сибая.

– Индийский штамм коронавируса более заразный, – рассказала специалист. – Он гораздо быстрее распространяется. Практически все пациенты попадают в отделение с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

Врач отметила, что по сравнению с прошлым годом в регионе чаще стали болеть молодые люди. Есть и повторно заразившиеся, несмотря на то, что в организме присутствуют антитела. По словам Сафаргалиной, тяжелые проявления болезни могут начаться уже через несколько часов после заражения, когда «молниеносно поражаются нижние дыхательные пути». У многих из тех, кто поступил в «инфекционку», поражение легких превысило 60%.

Из особенностей третьей волны медик отметила рост числа семейных очагов заражения – когда болеют взрослые и их дети. Пожилые люди по-прежнему остаются в зоне риска по COVID-19. В особой опасности продолжают быть диабетики, гипертоники, сердечники, а также люди с ожирением.

В числе симптомов чаще всего у тяжелых ковид-положительных пациентов наблюдается острая лихорадка, повышенная температура, сухой кашель и одышка. Многим требуется помощь психологов, поскольку коронавирус влияет и на нервную систему. Пациентам нередко диагностируют дезориентация в пространстве, панические атаки и различные варианты галлюцинаций.

– Вирус мутировал, и лечение требует агрессивных методов подавления воспалительной активности, – констатирует Сафаргалина. – Госпиталь [в Сибае] развернут на 120 коек. Места заполняются быстро. На сегодняшний день лечение в отделении получают 90 человек.

Врач добавила, что дальнейшие прогнозы по развитию ситуации с COVID-19 давать не будет, однако сейчас «ситуация сложная».