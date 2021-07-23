Видео: бойцы СОБР задержали уфимца, подозреваемого в секс-насилии над несовершеннолетней

фото: МВД РБ

Сегодня, 23 июля, сотрудники МВД Башкирии при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали уфимца, подозреваемого в сексуальном насилии над девочкой младше 14 лет. Находившийся в розыске 50-летний мужчина был задержан на улице Софьи Перовской.

– В настоящее время задержанный передан сотрудникам территориального подразделения Следственного комитета России, где возбуждено уголовное дело, – передали в МВД РБ.

Ведомство также предоставило видео задержания подозреваемого. На кадрах оперативной съемки бойцы СОБР вытаскивают предполагаемого педофила из салона внедорожника, заламывают ему руки и помещают в служебную машину.