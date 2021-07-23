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Происшествия23 июля 2021 14:35

Видео: бойцы СОБР задержали уфимца, подозреваемого в секс-насилии над несовершеннолетней

Силовики вытащили мужчину из машины и передали его следователям
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МВД РБ

фото: МВД РБ

Сегодня, 23 июля, сотрудники МВД Башкирии при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали уфимца, подозреваемого в сексуальном насилии над девочкой младше 14 лет. Находившийся в розыске 50-летний мужчина был задержан на улице Софьи Перовской.

– В настоящее время задержанный передан сотрудникам территориального подразделения Следственного комитета России, где возбуждено уголовное дело, – передали в МВД РБ.

Ведомство также предоставило видео задержания подозреваемого. На кадрах оперативной съемки бойцы СОБР вытаскивают предполагаемого педофила из салона внедорожника, заламывают ему руки и помещают в служебную машину.

Задержание предполагаемого педофила. Оперативная съемка МВД // 23.07