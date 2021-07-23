Из бюджета Башкирии выделят до 11,8 млн рублей на полугодичные авиаперелеты чиновников

На авиаперелеты для чиновников власти Башкирии готовы потратить до 11,8 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Башкирии готовы потратить до 11,8 млн рублей на авиаперелеты чиновников до конца текущего года. Минтранс республики разметил тендер по отбору подрядчика на сайте госзакупок. Электронный аукцион назначен на 30 июля.

Согласно техническому заданию, исполнитель госконтракта должен будет организовать авиаперевозки пассажиров и багажа, а также предоставить бортпроводников, питание во время полета и обслуживание официальных лиц и делегаций в VIP-залах.

В предоставляемых чиновникам самолетах должно быть как минимум пять пассажирских мест. Характеристики лайнера: дальность полета – не менее 2,2 тысячи километров, крейсерская скорость – не менее 500 км/ч, длительность полета – не менее пяти часов.