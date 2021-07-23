МЧС Башкирии предупредило об опасных погодных явлениях

В Башкирии будет ветрено и дождливо Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС Башкирии опубликовало предупреждение об опасных погодных явлениях, которые прогнозируются завтра, 24 июля. В этот день в республике ожидаются «очень сильные дожди» и ливни, а также шквалистое усиление ветра до 21-26 м/с.

В ближайшие сутки в регионе будет облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, ночью по юго-востоку – очень сильные и с грозами. Также в отдельных районах выпадет град.

– Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы 15-20 м/с, ночью по юго-востоку шквалистое усиление 21-26 м/с., – передали в МЧС.

Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов (по северо-западу столбики термометров упадут до 8). Днем потеплеет до днем 21-26. Из-за перепада температур на отдельных участках автодорог ночью и утром ухудшится видимость.