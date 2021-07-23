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Происшествия23 июля 2021 11:09

Вылетевшему из Уфы самолету пришлось вернуться обратно из-за технической неисправности

На борту лайнера находились 70 пассажиров
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Самолет будет заменен, пассажиры вылетят в Сургут в 15:30

Самолет будет заменен, пассажиры вылетят в Сургут в 15:30

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вылетевшему из Уфы в Сургут пассажирскому самолету пришлось вернуться обратно в аэропорт из-за технической неисправности. Инцидент произошел сегодня утром, июля.

Дата отправления рейса UT-1104, на борту которого находились 70 пассажиров, была назначена на 9:05. Во время полета экипаж лайнера обнаружил неполадку с шасси и принял решение вернуться обратно.

– В 12:07 местного времени самолет совершил благополучно посадку в аэропорту «Уфа», – сообщила пресс-служба аэропорта «КП-Уфа». – Воздушное судно для пассажиров будет заменено.

Рейс был перенесен на 15:30 по уфимскому времени. Аэропорту обеспечил пассажиров прохладительными напитками и горячим питанием.