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Общество23 июля 2021 10:41

Хабиров подписал указ о создании охранных зон памятников природы республиканского значения

Таким образом власти республики хотят защитить природные достопримечательности от неблагоприятных антропогенных воздействий
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Glavarb.ru

фото: Glavarb.ru

В Башкирии созданы охранные зоны памятников природы республиканского значения. Соответствующий указ сегодня, 23 июля, подписал глава региона Радий Хабиров.

Охранные зоны созданы на шиханах Куштау и Торатау, Карламанской и Охлебининской гипсовой пещерах, озере Тугар-Салган и скале Большой Колпак.

– Создание охранных зон призвано защитить особо охраняемые природные территории от неблагоприятных антропогенных воздействий, – пояснили в администрации главы РБ.

Там добавили, что документе, подписанном Хабировым, перечислены виды запрещенных и разрешенных работ на территории природным памятников.