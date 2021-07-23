Хабиров подписал указ о создании охранных зон памятников природы республиканского значения

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В Башкирии созданы охранные зоны памятников природы республиканского значения. Соответствующий указ сегодня, 23 июля, подписал глава региона Радий Хабиров.

Охранные зоны созданы на шиханах Куштау и Торатау, Карламанской и Охлебининской гипсовой пещерах, озере Тугар-Салган и скале Большой Колпак.

– Создание охранных зон призвано защитить особо охраняемые природные территории от неблагоприятных антропогенных воздействий, – пояснили в администрации главы РБ.

Там добавили, что документе, подписанном Хабировым, перечислены виды запрещенных и разрешенных работ на территории природным памятников.