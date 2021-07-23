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Здоровье23 июля 2021 9:51

Число случаев COVID-19 в Башкирии перевалило за 46 тысяч

За сутки от инфекции скончались еще пять человек
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 46 211 случаев коронавируса

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 46 211 случаев коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 46 211 случаев коронавируса. Суточный прирост зараженных составил 245 человек. Статистику на 23 июля обновил региональный оперштаб.

В течение прошедших 24 часов еще пять жителей республики стали жертвами инфекции. Всего на территории региона от COVID-19 скончались 717 человек. Выздоровели за все время 42 701 пациент, 317 из них выписались за последние сутки.

Первым компонентом вакцины против коронавируса в Башкирии привились 852 096 человек, вторым – 545 764.