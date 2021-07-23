Арбитражный суд признал незаконной покупку пиксельных елок для Башкирии за 115 млн рублей

Башкирия заплатила за пиксельные елки 9 млн рублей Фото: Рустем АХУНОВ

21 июля Арбитражный суд Башкирии поддержал решение Федеральной антимонопольной службы о незаконности покупки пиксельных елок для республики.

Напомним, в конце 2019 года регион заплатил подрядчику 115 млн рублей за изготовление и поставку девяти светодиодных конструкций – пиксельных елок. ФАС признала эту сделку незаконной и потребовала от поставщика, фирмы «Клирлайт Рус», вернуть полученные деньги в бюджет.

Компания с таким решением не согласилась и вместе с заказчиком елок – Хозуправлением Башкирии – подала иск в республиканский Арбитражный суд. Ответчиком выступали антимонопольное ведомство. Суд занял сторону ФАС и отказал в удовлетворении исковых требований.

– Суд подтвердил, что реализация запрещенного законом соглашения […] позволила [«Клирлайт Рус»], минуя конкурентные процедуры, получить незаконно из бюджета более 115 млн. рублей дохода и тем самым нарушить пункт 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции, – подытожила ФАС.

Таким образом, подрядчик – по крайней мере по решению антимонополистов – все еще должен вернуть в бюджет 115 млн рублей, полученных за поставку елок.