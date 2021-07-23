Гидрометцентр спрогнозировал опасную погоду в Башкирии

В Башкирии прогнозируются не только холод, но и ливневые дожди, сопровождающиеся шквалистым ветром и грозами Фото: Евгения ГУСЕВА

На Европейской части России, в том числе и в Башкирии ожидаются опасные погодные явления. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, на протяжении последних двух недель на Европейской части сохранялась жаркая погода, после чего произошла смена циркуляции воздуха – именно с этим связано понижение температуры.

Вильфанд отметил, что завтра, 24 июля, в Башкирии прогнозируются не только холод, но и ливневые дожди, сопровождающиеся шквалистым ветром и грозами.

По данным Башгидромета, сегодня, 23 июля, в республике ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер будет юго-западным и может усиливаться в течение дня. Температура воздуха составит +21,+26°, по югу до +31°. Завтра ветер будет менять направления – с южного на северное. Синоптики не исключают очень сильные порывы. Ночью прогнозируется проливной дождь, температура воздуха упадет до +13,+18°. Днем локально ливни с грозами, +22,+27°.