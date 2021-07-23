21-летний житель Башкирии пытался потушить пожар в квартире и получил тяжелые ожоги

фото: МЧС РБ

Вчера, 22 июля, в одной из квартир двухэтажного дома в башкирском городе Мелеузе произошел пожар. В результате происшествия пострадал 21-летний парень. Об этом сообщило МЧС республики.

Пожар в квартире жилого дома №13 по улице 50 лет ВЛКСМ случился из-за загоревшейся шторы. Тревожный вызов на пульт диспетчера МЧС поступил в 15:53.

– Огнем была уничтожена штора на кухне и полотно натяжного потолка, – передали в экстренном ведомстве.

При попытке самостоятельно потушить пожар пострадал 21-летний местный житель. Молодой человек получил термический ожог правой руки второй степени, левой голени, правого плеча и лица. Его госпитализировали в хирургическое отделение города Мелеуза. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.