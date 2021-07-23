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Общество23 июля 2021 7:15

Улица Мингажева в Уфе из-за ремонта будет перекрываться до 30 сентября

Протяженность участка, на котором будут вестись работы, составляет 1,3 км
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: мэрия Уфы

фото: мэрия Уфы

Сегодня, 23 июля, в Уфе начался ремонт улицы Мингажева. Работы будут вестись на отрезке между пересечениями с 8 Марта и Чернышевского – общая протяженность составляет 1,3 км. Подрядчик обязался обновить проезжую часть до 30 сентября текущего года. До тех пор ремонтируемый участок будет временно и поквартально перекрываться – в связи с этим возможны затруднения движения транспорта. Об этом предупредили в мэрии башкирской столицы.

Во время ремонта улицы Мингажева дорожники застелют проезжую часть новым асфальтом, установят бортовые камни и обустроят тротуар.