В Башкирии двое пассажиров убили таксиста и скинули его тело в канаву

Машина убитого таксиста // фото: МВД РБ

В Дюртюлинском районе Башкирии сотрудники ГИБДД задержали двоих мужчин, подозреваемых в убийстве таксиста. Об этом сообщило МВД республики.

Как предварительно установило следствие, злоумышленники – жители села Куккуяново 27 и 56 лет – изначально собирались ограбить таксиста, чтобы купить алкоголь. Они сделали заказ, но первый шофер заподозрил неладное в поведении своих клиентов и увидел веревку у одного из них в руках. В итоге мужчина оставил их на дороге и уехал. Грабители не стали отменять свои планы по грабежу и вызвали другое такси. На этот раз приехал 57-летний водитель на «Ладе Гранта».

– Шофер повез заказчиков в ближайший магазин. По дороге один из пассажиров ударил водителя по голове, от чего тот потерял сознание. Через некоторое время потерпевший очнулся на заднем сидении своего авто и попытался противостоять злоумышленникам. В драке таксист и нападавший упали в овраг около дороги. Там потерпевший имевшимся у него ножом ранил 27-летнего нападавшего. Однако налетчик смог расправиться с таксистом, – передали в МВД РБ.

Оставив тело погибшего там же, в канаве, подозреваемые попытались скрыться на похищенном автомобиле. В селе Куккуяново знакомый покойного таксиста заметил его машину, когда в ней сидели злоумышленники. Догадываясь, что происходит, мужчина просигналил, чтобы они остановились, но те проигнорировали просьбу и прибавили скорость. Шофер позвонил полицию и сообщил о том, что на авто знакомого едут посторонние.

Дежурная часть МВД передала ориентировку на автомобиль такси по всем постам и патрулям. Обнаружить машину смогли двое инспекторов ГИБДД – старший лейтенант полиции Ильнур Гильмутдинов и лейтенант полиции Ильнур Хафизов. Заметив сотрудников в форме, водитель попытался скрыться – началось преследование. На одном из поворотов злоумышленник не справился с управлением и протаранил столб.

Оба подозреваемых были задержаны: 27-летний парень ранее был судим за угрозу убийством, а его 56-летний сообщник – за кражу.

Подозреваемые, задержанные сотрудниками ГИБДД // фото: МВД РБ

Полицейские нашли погибшего таксиста в овраге на территории Чекмагушевского района.

Следственный комитет Башкирии возбудил против подозреваемых уголовное дело об убийстве. Вскоре злоумышленникам изберут меру пресечения.