Страшная авария с грузовиком в Башкирии унесла жизнь 67-летнего водителя

Фото: ГИБДД по Башкирии

Пресс-служба республиканского ГИБДД сообщила, что сегодня, 21 июля в Дюртюлинском районе произошла смертельная авария, которая унесла жизнь 67-летнего мужчины.

По имеющейся информации, столкновение сотрудники дорожной полиции зарегистрировали на 1242 км дороги Москва-Уфа. Предварительно известно, что столкнулись грузовик КамАЗ и встречная Toyota Corolla.

На месте происшествия от полученных травм скончался водитель легкового автомобиля. Его 68-летняя супруга попала в больницу. Пока что подробности ДТП уточняются.