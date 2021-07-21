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Происшествия21 июля 2021 17:28

Страшная авария с грузовиком в Башкирии унесла жизнь 67-летнего водителя

О смертельной аварии сообщили в ГИБДД региона
Источник:kp.ru
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Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Пресс-служба республиканского ГИБДД сообщила, что сегодня, 21 июля в Дюртюлинском районе произошла смертельная авария, которая унесла жизнь 67-летнего мужчины.

По имеющейся информации, столкновение сотрудники дорожной полиции зарегистрировали на 1242 км дороги Москва-Уфа. Предварительно известно, что столкнулись грузовик КамАЗ и встречная Toyota Corolla.

На месте происшествия от полученных травм скончался водитель легкового автомобиля. Его 68-летняя супруга попала в больницу. Пока что подробности ДТП уточняются.