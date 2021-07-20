Сотрудники природного парка в Башкирии засняли медведя, лакомящегося овсом

Фото: Владимир КУЗНЕЦОВ

Необычными фотокадрами поделились сотрудники национального природного парка «Башкирия». На снимках медведь лакомится овсом, растущим на поле. Как оказалось, овес – это основное меню косолапых, помогающее им нагулять жир перед зимней спячкой, поэтому специально для мишек на территории нацпарка восемь полей засевается овсом. Отмечается, что за час один медведь может съесть до 5-6 килограммов овса.

- Что мы замечаем, наблюдая за косолапыми? Первый раз они выходят на незнакомое поле осторожно, питаются только с краю. В последующие дни медведи набираются смелости и продвигаются дальше, но все равно выбирают участки, где есть деревья или кустарники, - рассказали сотрудники национального парка.

Ранее в группе нацпарка сотрудники выкладывали видео встречи с медведицей и маленькими медвежатами. Людям повезло – они находились в машине, а медвежата быстро убежали, поэтому встречи с разъяренной медведицей, защищающей свое потомство, удалось избежать.