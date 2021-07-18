«Родители уже отчаялись»: врачи бьются над диагнозом маленькой девочки из Башкирии

Фото: предоставлено родителями Полины Кузнецовой

В Стерлитамаке волонтеры помогают четырехлетней Полине Кузнецовой: у девочки целый список серьезных заболеваний – грубая задержка психомоторного и речевого развития, сенсомоторная алалия, ангиопатия сосудов сетчатки. Но определить, от чего именно страдает мозг и центральная нервная система ребенка, по словам волонтера АНО «Радуга добра», врачи не могут.

- Полиночка – третий и младший ребенок в семье. Родилась в срок, до года развивалась, как положено, радуя своими успехами родителей. А потом родные стали замечать, что у девочки появились задержки в развитии. Первые слова появились только к трем годам, Полина постоянно жаловалась на сильные головные боли. Ее обследовали много врачей, сначала ставили даже аутизм, но он потом не подтвердился, - рассказывает Регина Биргулиева.

Единственная надежда семьи Кузнецовых – это поездка в национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге. Там Полине проведут полное обследование головного мозга и выяснят, в чем же причина задержки развития ребенка, и назначат лечение.

- Это единственный шанс, родители уже отчаялись. Само обследование стоит 150 тысяч рублей, плюс билеты еще 15 тысяч. Для семьи это огромные деньги, поэтому мы вызвались им помочь, - говорит волонтер АНО «Радуга добра».

Если и вы хотите помочь маленькой девочке быстрее пойти на поправку и избавиться от мучительных головных болей, то можете сделать посильный вклад на карту (привязана к номеру 8(919)616-60-26 с пометкой «Помощь Полиночке», получатель Регина Фанусовна Биргулиева).