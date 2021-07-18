В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии ребенка, который лишился рук, дотронувшись до трансформатора

Ильназ рос в многодетной дружной семье, где сейчас все очень переживают за него

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии 10-летнего мальчика из Туймазинского района, который лишился рук, после того как дотронулся до трансформаторной будки под напряжением. Ильназ перенес ампутацию конечностей и до сих пор находится в тяжелом состоянии.

- Мальчик пока еще тяжелый, находится в реанимации. Сегодня были перевязки, на следующей неделе планируется повторно консилиум с участием детского травматолога и протезиста, - уточнили для «КП-Уфа» в пресс-службе ведомства здравоохранения.

Напомним, ребенок играл вместе со сверстниками в футбол, когда мяч отлетел в сторону трансформатора. Ильназ полез его доставать, но волна тока прошила его тело. Мальчика доставили в больницу, а потом перевезли в уфимский ожоговый центр. Врачи сейчас делают все возможное, чтобы ребенок поскорее пошел на поправку. В свою очередь, проверкой несчастного случая занялись следователи, которые изучают, почему трансформаторная будка была открыта, и в каких условиях проживал ребенок