За ложные показания по делу Санкина в Уфе будут судить пенсионерку

Владимир Санкин

Калининский районный суд Уфы будет судить 72-летнюю пенсионерку за ложные свидетельские показания по уголовному делу Владимира Санкина. Последнего весной текущего года приговорили к шести годам тюрьмы за причинение смерти предполагаемому педофилу, пристававшему к детям.

– При рассмотрении уголовного дела в суде перед присяжными заседателями обвиняемая дала ложные показания об обстоятельствах совершенного Санкиным преступления, – озвучили в прокуратуре Башкирии версию следствия. – В ходе предварительного расследования уголовного дела женщина изобличала преступника и сама вызвала полицию и скорую помощь.

В надзорном ведомстве добавили, что по данному делу уже была осуждена одна свидетельница. Ее оштрафовали на семь тысяч рублей.

Преступление, совершенное Владимиром Санкиным, произошло в микрорайоне Инорс в январе 2020 года. Мужчина возвращался домой, когда к нему подбежал подросток и стал просить о помощи – якобы педофил удерживает его друга в квартире и пытается изнасиловать. Санкин бросился на помощь, вытащил полураздетого мужчину из квартиры на улицу и начал избивать полутораметровым штакетником. Тот получил тяжелые травмы и скончался по пути в больницу. Погибшим оказался 54-летний Владимир Зайцев. Позже выяснилось, что он действительно много лет отсидел в тюрьме за изнасилование малолетнего, а выйдя на свободу, снова взялся за старое. Районный суд приговорил Санкина к восьми годам колонии, затем Верховный суд снизил срок до шести лет.