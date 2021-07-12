Башкирию накроет туманом и холодным северным ветром

В темное время суток и в предрассветные часы на отдельные участки автодорог региона опустится туман Фото: Сергей ГАПОН

В Башкирии после аномальной жары и штормовых ветров с грозами погода, наконец, успокоилась. Завтра, 13 июля, в регионе не прогнозируется никаких неблагоприятных явлений. Об этом сообщают синоптики Башгидромета.

В республике прогнозируется облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается северный, умеренный. Температура ночью упадет до +10-15° (местами подморозит до +6°), днем солнце прогреет воздух до +21-26°. В темное время суток и в предрассветные часы на отдельные участки автодорог региона опустится туман. Он сократит видимость до 500-1000 метров.