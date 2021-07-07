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Общество7 июля 2021 16:44

Жителям Башкирии снова запретили гулять по лесу

Решение принято в связи с высоким уровнем пожароопасности
Источник:kp.ru
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В МЧС по Башкирии напомнили, что для жителей республики ограничено пребывание на землях лесного фонда. Такое решение принято в связи с тем, что в ближайшие дни сохранится чрезвычайная пожароопасность. Запрет наложен пока что с 5 по 25 июля.

– Согласно прогнозам завтра в Кугарчинском и Мелеузовском районах республики сохранится чрезвычайная пожароопасность, – особо выделили два района в ведомстве.

Спасатели также напомнили, что в такой ситуации важно соблюдать правила пожарной безопасности: не бросать на природе горящие спички и окурки, пресекать детскую шалость с огнем.