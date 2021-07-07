Стало известно, сколько жителей Башкирии старше 60 лет сыграли свадьбу

В Башкирии по итогам 2020 года свадьбу сыграли 571 жених и 328 невест старше 60 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии по итогам 2020 года свадьбу сыграли 571 жених и 328 невест старше 60 лет. Об этом сообщил Башстат в своем пресс-релизе, приуроченном к Всероссийскому Дню семьи, любви и верности – праздник отмечается 8 июля.

За прошлый год в республике брак заключили 19 270 пар. Самый популярный возраст для регистрации отношений – 20-34 года. Как отметили аналитики, в первый раз мужчины чаще женятся, когда им 25-29 лет, а женщины выходят замуж в 20-24 года.

Средний возраст для вступления в брак в 2020 году составил 26,6 лет для женщина и 28,9 лет – для мужчин.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в 2020 году 128 девушек из Башкирии вышли замуж, не дождавшись совершеннолетия. А на днях стало известно, что в доме-интернате города Октябрьского свадьбу сыграли молодожены, которым на двоих 148 лет.