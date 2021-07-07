Из реки Белой в Уфе достали тело 33-летнего мужчины, который утонул на глазах у друга

фото: УГЗ Уфы

Вечером 6 июля на реке Белой в Уфе утонул 33-летний горожанин. Мужчина ушел под воду в районе ресторана «Третья пристань». Сегодня, 7 июля, водолазы обнаружили тело погибшего на глубине четырех метров и в трехстах метрах ниже по течению. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– Со слов друзей погибшего, вчера они втроем отдыхали на берегу реки и выпивали. Двое из компании решили освежиться в водоеме. Когда они отплыли от берега, их подхватило и понесло течение, – передали в аварийной службе.

Одному из мужчин удалось добраться до суши, а второй не смог и утонул на глазах у друга.

Управление гражданской защиты в очередной раз напомнило уфимцам о недопустимости плавания на необорудованных пляжах и в состоянии алкогольного опьянения.