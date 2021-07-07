От +7 до +30: синоптики сулят Башкирии температурные качели

Днем температура воздуха достигнет 30-градусной отметки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии в ближайшие сутки температура воздуха будет колебаться между +7° и +30°. Свежим прогнозом погоды поделились синоптики Башгидромета.

Завтра, 8 июля, на территории республики ожидается переменная облачность. В регионе обойдется без существенных осадков, но, как и сегодня, кратковременный дождь пройдет в отдельных южных районах. Ветер будет северо-восточный, умеренный, по югу возможны порывы до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 12-17°, по востоку до +7°, днем 25-30°.

В МЧС добавили, что ночью и утром на отдельных участках автодорог возникнет дымка, из-за которой видимость сократится до 1 километра.